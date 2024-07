Biasin: “Oggi incontro Oaktree-Marotta, si parlerà di un nome”

L’Inter è chiamata a prendere una decisione sul nuovo acquisto in difesa, che sarà un centrale mancino in grado di alternarsi con Alessandro Bastoni. Il preferito della dirigenza nerazzurra sembra essere il parametro zero Mario Hermoso, svincolato dopo cinque stagioni all’Atletico Madrid.

Sullo spagnolo classe 1995 si è espresso Fabrizio Biasin negli studi di TeleLombardia: “Hermoso piace a tutti: allenatore e dirigenti. C’è un ostacolo da superare, che è la proprietà. Per la proprietà è interessante, ma ha una certa età e loro vorrebbero abbassare l’età media. Domani (oggi, ndr) il presidente Marotta proverà a far tornare i conti con la proprietà. Hermoso rappresenta una possibilità, non è una trattativa avanzata“.