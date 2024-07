Inter, l’esterno ha detto sì: “Firma dopo l’Europeo”

Cresce l’ottimismo sul fronte Denzel Dumfries. L’esterno olandese, in scadenza di contratto con l’Inter il prossimo 30 giugno 2025, negli ultimi mesi veniva indicato come il primo indiziato a una cessione vista la difficoltà di arrivare a un accordo e il conseguente rischio di perderlo a zero fra un anno.

Le ultime settimane, tuttavia, sono state decisive per una riapertura e – secondo La Gazzetta dello Sport – Dumfries ha detto sì all’ultima proposta dei nerazzurri. Rispetto allo scorso inverno, infatti, le pretese dell’ex Psv e del suo entourage si sono abbassate notevolmente: dai 5,5 milioni iniziali si è scesi a 4 milioni netti più bonus proposti oggi dall’Inter, stipendio in linea con quello che percepisce il collega dell’altra fascia, Federico Dimarco.

In questi giorni c’è stato un incontro, ma non si può ancora parlare di intesa definitiva perché serve limare i dettagli. Secondo la rosea, l’ok totale è nell’aria e potrebbe arrivare dopo l’Europeo che vede l’Olanda di Dumfries ancora protagonista: domani giocherà la semifinale contro l’Inghilterra. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 2028.