Carboni-Marsiglia, l’Inter apre al prestito ma fissa una condizione

La nuova proprietà Oaktree ha dato indicazioni chiare sul calciomercato dell’Inter: profili non troppo avanti con l’età in entrata e nessuna cessione di big in uscita, a meno di offerte irrinunciabili. Una condizione, quest’ultima, che può essere applicata anche a uno dei talenti più promettenti in casa nerazzurra, ovvero Valentin Carboni.

Secondo Tuttosport, Marotta e Ausilio prenderebbero in considerazione la cessione dell’argentino classe 2005 solo a fronte di una proposta vicina ai 40 milioni, più che ai 35. Una cifra difficilmente raggiungibile, sebbene il ragazzo abbia mostrato grande talento nell’ultima stagione al Monza e sia attualmente impegnato con la Nazionale maggiore dell’Argentina in Coppa America.

La soluzione potrebbe essere quella di un nuovo prestito, questa volta al Marsiglia dove il nuovo allenatore Roberto De Zerbi apprezza particolarmente le qualità di Carboni. Sempre secondo il quotidiano torinese, l’Inter potrebbe aprire alla formula ma fissando una condizione, legata alle garanzie sul minutaggio di Valentin, che dovrà essere elevato.

Un’altra strada porta invece alla permanenza nella rosa di Simone Inzaghi come quinta punta, ma qui l’Inter teme che il percorso di crescita dell’argentino possa rallentare (e la valutazione scendere, di conseguenza) qualora dovesse ritagliarsi spazi ridotti.