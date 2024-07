Inter, blitz in sede e doppia cessione alla Sampdoria

Ieri pomeriggio, nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione, si è presentato Edoardo Crnjar. Si tratta di un noto agente che è anche fratello del procuratore di Giovanni Leoni della Sampdoria, talento classe 2006 di grandi prospettive e che piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra.

Su di lui c’è anche il Napoli, ma nel frattempo l’Inter ha aperto un canale preferenziale con i blucerchiati parlando di alcune operazioni in uscita. Tutto fatto, innanzitutto, per il prestito di Ebenezer Akinsanmiro in Liguria: il centrocampista nigeriano classe 2004 si unirà alla squadra di Andrea Pirlo in prestito. Secondo Tuttosport, inoltre, la Samp sta lavorando per chiudere con l’Inter l’arrivo di un altro giocatore, ovvero l’esterno destro classe 2003 Mattia Zanotti, reduce da un’ottima stagione in Svizzera con il San Gallo.

I due club discutono inoltre sulla possibilità di rinnovare il prestito di Filip Stankovic, portiere di proprietà nerazzurra che nella scorsa stagione ha giocato da titolare con i doriani in Serie B. Ai blucerchiati piace anche Francesco Pio Esposito, attaccante del 2005 ambito da diverse società fra cui Torino in Serie A e Spezia (dove ha trascorso l’ultima annata) in cadetteria.