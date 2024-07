“Gasperini lo offre all’Inter”: torna di moda l’esterno

L’intenzione dell’Inter è quella di sostituire Tajon Buchanan, fuori per almeno quattro mesi, non con un pari ruolo bensì con un difensore mancino che possa consentire a Carlos Augusto di avanzare in fascia stabilmente, come vice Dimarco.

Per questo motivo, la pista preferita da Marotta e Ausilio conduce a Mario Hermoso, svincolato dell’Atletico Madrid su cui però sembra aleggiare la perplessità della proprietà Oaktree, vista l’età e i costi dell’operazione. Lo spagnolo, infatti, chiede un triennale da 5 milioni netti all’anno.

Non è da escludere – secondo Orazio Accomando di Dazn – che qualora in Viale della Liberazione non venissero individuati difensori particolarmente convincenti, la strategia possa cambiare e si ritorni a pensare a un esterno. Nelle ultime ore, come spesso accade, numerosi club e procuratori stanno proponendo dei giocatori all’Inter.

Uno di questi proviene dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini: si tratta di Davide Zappacosta. Il tecnico dei bergamaschi lo ritiene sostituibile e per questa ragione è stato offerto ai nerazzurri di Milano. La fascia preferita dal classe 1992 è però quella di destra, per cui – se (ed è un “se” molto grande) l’operazione dovesse andare in porto – si verificherebbe un trasloco di Matteo Darmian sulla corsia sinistra. Zappacosta è un profilo accostato più volte all’Inter nelle sessioni di calciomercato degli ultimi anni.