Sky Sport: “Nuovo difensore Inter, adesso è corsa a tre”

La ricerca di un difensore mancino per il pacchetto arretrato dell’Inter è in pieno corso di svolgimento. La dirigenza sta valutando diversi profili, ognuno con età, costi e situazioni differenti: si va dai parametri zero alle possibili occasioni in prestito.

Secondo Sky Sport, al momento sono principalmente tre i giocatori da tenere in considerazione come nuovi rinforzi per la squadra di Simone Inzaghi. Uno è la new entry Ricardo Rodriguez, appena svincolatosi dal Torino che rappresenterebbe un’opzione low cost, anche perché si accontenterebbe di un annuale.

Più difficile, invece, “agganciare” gli altri due secondo l’emittente satellitare. Mario Hermoso, parametro zero dopo cinque anni all’Atletico Madrid, piace parecchio alla dirigenza, ma ha quasi 30 anni e chiede un triennale da 5 milioni netti a stagione: condizioni che non convincono particolarmente Oaktree.

Un’altra strada da battere è quella relativa a Jakub Kiwior dell’Arsenal, difensore con un passato in Serie A allo Spezia. I nerazzurri non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo, ma sperano che i Gunners aprano alla formula del prestito oneroso con diritto (che può diventare obbligo) di riscatto, visto anche l’arrivo imminente di Riccardo Calafiori che ridurrà ulteriormente gli spazi per il polacco classe 2000.