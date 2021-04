L’Arena – L’Hellas Verona riscatta Dimarco, ma l’Inter è pronta al rilancio

Il giocatore si sta mettendo in mostra nella squadra di Juric

Federico Dimarco è stato una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A: sotto l'attenta guida di Ivan Juric , il giocatore di proprietà dell' Inter ma in prestito all' Hellas Verona , si è imposto come uno dei migliori esterni sinistri del torneo. Le prestazioni positive hanno chiaramente alimentato i discorsi di mercato intorno al calciatore, che dovrebbe essere riscattato dalla società veneta per una cifra intorno ai sei milioni di euro.

Il club di Viale della Liberazione non ha alcun diritto al contro-riscatto, ma Dimarco potrebbe comunque tornare nel club meneghino per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, che permetterebbe al Verona di incassarne circa quattro in più di quelli sborsati. Una situazione che sarebbe comunque particolarmente vantaggiosa per l'Inter dal punto di vista economico: nei discorsi, potrebbe rientrare in ogni caso Eddie Salcedo, attualmente in prestito in gialloblu.