LIVE – Calciomercato Inter in diretta: UFFICIALE Acerbi!

Tutti gli aggiornamenti in diretta sui movimenti dell'ultimo giorno di mercato

Antonio Siragusano

Ultimo giorno di calciomercato in Italia con scadenza fissata alle 20.00 di quest'oggi, giovedì 1° settembre 2022. Tutte le notizie in diretta sul mercato dell'Inter, tra le voci in uscita su Robin Gosens e Milan Skriniar e l'ultimo disperato tentativo per regalare ad Inzaghi il vice de Vrij, Francesco Acerbi. In diretta tutti gli aggiornamenti live sul calciomercato dell'Inter:

19.35 - Annuncio UFFICIALE: Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter! Indosserà la maglia numero 15.

19.30 - L'Inter ha appena depositato il contratto di Francesco Acerbi!

18.00 - Depositato il contratto di Yann Karamoh che passa a titolo definitivo dal Parma al Torino. Come da accordi con il club emiliano, all'Inter andrà il 50% dell'incasso finale per la cessione dell'attaccante francese.

17.40 - Firma depositata per Acerbi sul nuovo contratto con l'Inter: il centrale è appena uscito dalla sede nerazzurra!

17.30 - L'agente Andrea Pastorello all'uscita della sede nerazzurra 'ufficializza' il passaggio di Acerbi all'Inter: "Operazione complessa, è servito il tempo necessario. Che ci ha detto Acerbi? Che è contento di iniziare questa nuova avventura. Preoccupazione per l'accoglienza? Assolutamente no, lui ha voluto fortemente l'Inter, ha dato dimostrazione di voler venire qua. Inzaghi è stato importante".

16.45 - Visite terminate per Acerbi che sta per raggiungere la sede dell'Inter per firmare il contratto che lo legherà ufficialmente ai nerazzurri per la prossima stagione.

16.00 - Francesco Acerbi al Coni per visite mediche e idoneità sportiva.

15.30 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Simone Inzaghi ha dato il definitivo via libera alla cessione di Eddi Salcedo: è fatta per la cessione al Bari.

15.00 - Anche l'amministratore delegato Beppe Marotta ha raggiunto gli uffici di Viale della Liberazione.

14.30 - Nuovi dettagli forniti da 'Sky Sport' sull'operazione Acerbi: andrà in prestito all'Inter con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

13.45 - Andrea Pastorello, fratello e collaboratore del più noto agente Federico, è appena entrato presso la sede dell'Inter di Viale della Liberazione per definire il prestito di Acerbi in maglia nerazzurra.

13.15 - Come riportato da Sky Sport, dopo l'appello accorato di Simone Inzaghi, i dirigenti dell'Inter hanno convinto il presidente Steven Zhang: si riapre la trattativa con la Lazio per Acerbi.

12.30 - Lucien Agoumé verso il ritorno in Francia: affare in dirittura d'arrivo tra Inter e Troyes per il prestito oneroso del centrocampista classe 2002.

11.30 -L'Equipe spaventa l'Inter per Skriniar. Secondo l'autorevole quotidiano francese, il fascicolo che riguarda il centrale nerazzurro sarebbe passato nelle mani del presidente Nasser Al Khelaifi disposto a trattare con Zhang e mettere sul piatto una proposta da 80 milioni di euro.

09.00 - Secche smentite da parte dell'Inter in merito all'interesse per Jordi Alba. Non ci saranno altri movimenti sulla corsia di sinistra.

08.00 - Dalla Spagna insistono: Inter e Barcellona hanno un accordo per il prestito di Jordi Alba, ma il terzino spagnolo non vorrebbe lasciare i blaugrana.