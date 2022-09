Situazione contratti ﻿Inter, nove giocatori in scadenza a giugno 2023

Si è chiusa da pochi istanti la finestra estiva del calciomercato 2022. Una sessione che ha visto l' Inter protagonista nel mese di giugno, prima di lasciare il passo ad altri club tra luglio e agosto. Il club nerazzurro, nonostante le numerose difficoltà sul piano economico, ha chiuso il proprio mercato con un ultimissimo guizzo in entrata, riuscendo a regalare Acerbi alla difesa di Simone Inzaghi. Per fortuna nessuna novità invece per Gosens e Skriniar, entrambi blindati dalla dirigenza nelle ultime ore.

In vista della nuova stagione, in questo speciale Passione Inter vi offre il riepilogo della situazione dei contratti dell'Inter in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, con addirittura 9 calciatori (+2) in bilico.