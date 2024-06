Colpo di scena Dumfries: “Si può chiudere”

Il futuro di Denzel Dumfries è uno degli snodi cruciali per il prossimo calciomercato dell’Inter. L’esterno olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e – in caso di mancato rinnovo – la cessione potrebbe essere l’unica via percorribile per non rischiare di perdere il giocatore a zero fra un anno.

Le discussioni con l’entourage dell’ex Psv Eindhoven sono cominciate dallo scorso autunno, quando la richiesta di 5,5 milioni netti a stagione aveva sorpreso il club nerazzurro, che l’ha giudicata troppo alta soprattutto se paragonata all’ingaggio di Federico Dimarco, che si attesta sui 4 milioni. Dopo un periodo di silenzio, i dialoghi sono ripartiti in primavera ma senza arrivare a un’intesa, facendo aumentare le sensazioni negative.

Tuttosport oggi va in controtendenza rispetto alle voci che si rincorrono su un addio sempre più probabile, parlando di ottimismo crescente in merito al rinnovo. Secondo il quotidiano torinese, gli ultimi contatti con i rappresentanti di Dumfries sarebbero stati proficui e l’Inter avrebbe capito che esistono i margini per arrivare alla firma. Nuovi contatti previsti dopo l’Europeo.