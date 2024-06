Inter, nuovo affare con l’Empoli: richiesta ufficiale

L’Inter e l’Empoli potrebbero tornare a imbastire un nuovo affare di calciomercato, dopo quelli portati a termine per Kristjan Asllani e Martin Satriano negli ultimi anni, con i due giocatori che hanno fatto percorsi opposti sull’asse Lombardia-Toscana.

Questa volta, secondo Gianluca Di Marzio, il nome potrebbe essere quello di Sebastiano Esposito, dato che l’Empoli lo ha chiesto ufficialmente ai nerazzurri negli ultimi giorni. L’attaccante classe 2002 è reduce da una buona stagione in Serie B con la Sampdoria, ma farà ritorno alla base visto che non è scattato l’obbligo di riscatto previsto in caso di promozione dei blucerchiati in Serie A.

Per Esposito si tratterebbe di un ritorno nella massima serie a quattro anni di distanza dall’ultima volta, proprio con l’Inter durante la prima stagione di Antonio Conte. Nel mezzo, l’attaccante di Castellammare di Stabia ha vissuto diverse avventure con alterne fortune: Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e proprio Sampdoria.