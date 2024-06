Erede Dumfries, l’Inter guarda anche all’estero: “Costa 20 milioni”

Denzel Dumfries è uno degli indiziati alla cessione nella sessione di calciomercato dell’Inter, vista la spinosa situazione contrattuale. Il preferito dei nerazzurri in Serie A sembra essere Emil Holm, soprattutto dopo la decisione ufficiale dell’Atalanta, ma Marotta e Ausilio guardano anche all’estero.

La dirigenza di Viale della Liberazione – secondo La Gazzetta dello Sport – ha impresso da tempo sul proprio taccuino il nome di Amar Dedic del Salisburgo. Il bosniaco classe 2002 è reduce da un’ottima stagione in cui ha totalizzato 31 presenze condite da 5 gol e 5 assist e sa disimpegnarsi sia come esterno che da difensore. I costi sarebbero però certamente superiori rispetto a Holm, considerato il contratto in scadenza nel 2027 che porta la sua valutazione ad attestarsi intorno ai 20 milioni di euro.