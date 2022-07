GdS – Nuovi contatti Chelsea-Dumfries: la risposta dell’Inter

Se nei giorni scorsi la pista Paris Saint Germain per Skriniar si è raffreddata a seguito del passo indietro dei francesi, nelle ultime ore da Londra sono invece partiti nuovi sondaggi per un calciatore dell' Inter . Si tratta di Denzel Dumfries, tornato improvvisamente nei radar del Chelsea. Thomas Tuchel, che aveva indicato il nome dell'olandese inizialmente come contropartita nell'affare Lukaku, è tornato nuovamente alla carica per strappare ai nerazzurri l'esterno destro.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la risposta dell'Inter al nuovo contatto con il Chelsea è stata netta: Dumfries non si muove per meno di 40 milioni di euro. Una cifra al momento ritenuta alta dai Blues, ma che non esclude del tutto un rilancio da Londra nei prossimi giorni. Le parti si riaggiorneranno tra qualche giorno, ma la speranza del club nerazzurro - dopo aver già perso Perisic sulle fasce - è di poter far affidamento almeno per un'altra stagione sul forte laterale olandese.