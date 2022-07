UFFICIALE – Riccardo Ferri sarà il nuovo team manager dell’Inter: l’annuncio

É ufficiale, Riccardo Ferri sarà il nuovo team manager dell'Inter. Lo annuncia lo stesso club nerazzurro sul proprio sito ufficiale: "Ferri è rimasto legato ai colori nerazzurri, seguendo da vicino le vicende interiste fino a diventare uno degli Ambassador del Club, ruolo ricoperto per diversi anni. Per lui si apre ora un nuovo capitolo all'interno della Famiglia interista: in bocca al lupo, Riccardo!"