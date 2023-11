L’Inter ha avviato i dialoghi per rinnovare il contratto di Denzel Dumfries, attualmente in scadenza nel 2025. L’obiettivo della dirigenza è quello di prolungare il vincolo fino al 2027, per due motivi.

Il primo è tecnico: si tratterebbe di un riconoscimento al giocatore, che in questa stagione ha alzato notevolmente il suo livello. Il secondo è di natura economica, perché una scadenza lunga permetterebbe al club nerazzurro di acquisire più forza in eventuale sede di negoziazione.

Sì, perché le prestazioni di Dumfries fra Inter e Olanda non stanno passando inosservate, soprattutto in Premier League. Per questo, è possibile che in estate arrivi una maxi-offerta che convinca i nerazzurri a privarsi del giocatore. Cifra orientativa? Intorno ai 50 milioni di euro l’Inter direbbe di sì.

Il possibile erede

Marotta e Ausilio stanno già studiando la strategia per individuare un possibile erede. Secondo Tuttosport, Il primo nome sul taccuino milita attualmente nel Bayern Monaco, club con il quale l’Inter vanta ottimi rapporti: si tratta di Noussair Mazraoui.

A proposito di buoni uffici, l’esterno destro è assistito dall’ex procuratrice di Dumfries, ovvero Rafaela Pimenta. Per il marocchino classe 1997, approdato in Baviera nell’estate 2022 e protagonista di un grande Mondiale in Qatar, servirebbe una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni.