Addio Cuadrado? L’Inter ha già pronto il sostituto

La separazione fra Cuadrado e l’Inter a giugno, dopo un solo anno, sta diventando un’ipotesi sempre più concreta. La prolungata assenza del colombiano sta provocando numerose riflessioni nella dirigenza interista, che comincia a guardarsi attorno per il sostituto.

Secondo Tuttosport, in prima fila c’è un vecchio pallino di Piero Ausilio: si tratta di Tajon Buchanan, esterno destro del Bruges. Il nome del canadese non è nuovo, visto che già nei mesi passati era stato accostato al club di Viale della Liberazione nel momento in cui sembrava possibile la cessione di Denzel Dumfries. Il canadese classe 1999 ha il contratto in scadenza con il club belga il prossimo 30 giugno e per assicurarsi il suo cartellino potrebbero bastare 10 milioni di euro.