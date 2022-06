Mercato – Scatto Inter per Dybala: incontro immediato e firme sul contratto

L'attaccante argentino si avvicina sempre più al club nerazzurro

Antonio Siragusano

L'Inter adesso fa finalmente sul serio per Paulo Dybala. Il club nerazzurro si è deciso ad accelerare e chiudere l'operazione per l'arrivo a costo zero del talento argentino. Come spiegato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, ciò che ha ostacolato la dirigenza interista nelle ultime settimane - vale a dire gli addii di Alexis Sanchez e Arturo Vidal per liberare spazio salariale - non viene più considerato un problema dalle parti di Viale della Liberazione. Questo perché vi è la piena convinzione che entrambi lasceranno nelle prossime settimane, con o senza buonuscita.

Dopo aver svincolato la maxi operazione Dybala dalla partenza dei due cileni, l'Inter si è autonomamente data il via libera per tentare l'assalto finale. L'offerta il club nerazzurro l'aveva già formulata agli intermediari dell'ormai ex Juve: triennale con opzione per il quarto anno da 6 milioni netti a stagione più 1 di bonus. Entro le prossime 48 ore è atteso un nuovo contatto con l'agente Jorge Antun, che adesso dovrà dare una risposta definitiva ai dirigenti interisti dopo aver preso tempo e valutato tutte le offerte raccolte in giro per l'Europa.

La vera notizia è che l'Inter non ha più alcuna intenzione di aspettare e se Dybala dovesse accettare la proposta ricevuta per il nuovo contratto nerazzurro, il club sarebbe pronto a procedere alle firme finali per quello che diverrebbe il terzo colpo a zero di questa sessione dopo Onana e Mkhitaryan. Va specificato, infine, che l'operazione per la Joya è svincolata anche da quella per Lukaku,resa sempre più complicata dopo gli ultimi aggiornamenti da Londra.