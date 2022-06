Asllani-Inter, affare in chiusura: manca soltanto la formula giusta

La società nerazzurra cerca di accelerare per il centrocampista albanese

L'Inter ha intenzione di accelerare per Asllani. I nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi il tanto desiderato vice-Brozovic il prima possibile. La trattativa per il centrocampista albanese, classe 2002, è già ben avviata ma bisogna capire come chiudere l'affare.