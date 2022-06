Inter, Digitalbits sarà il nuovo main sponsor: le cifre dell’accordo

La scorsa estate l'Inter ha cambiato volto (con il nuovo logo) ma non solo: i nerazzurri sono riusciti a chiudere diversi accordi da sponsor che hanno portato a ricavi maggiori rispetto alle collaborazioni precedenti (come per esempio Pirelli). Il main sponsor di quest'anno è stato Socios.com tramite cui l'Inter è riuscita a incassare circa 16 milioni di euro. Dal prossimo primo luglio, però, ci sarà una novità.