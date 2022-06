Primavera Inter, mezza Serie B vuole i talenti di mister Chivu: la situazione

Il successo in campionato ha incrementato l'interesse verso i talenti della Primavera Inter . La squadra di Chivu ha giocato un'incredibile fase finale del campionato Primavera ma è da tutta la stagione che alcuni talenti nerazzurri si stanno mettendo in mostra.

Cesare Casadei è sicuramente il nome più cercato sul mercato, addirittura - come scrive La Gazzetta dello Sport - due club di Serie A (Sassuolo ed Empoli) hanno già chiesto informazioni. In B, invece, c'è il Cagliari che spinge: Casadei potrebbe rientrare anche nella trattativa per Bellanova. Ma non solo, il club sardo vorrebbe anche l'esterno mancino Franco Carboni.