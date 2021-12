Inter-Cagliari, Zanotti: “Il mio idolo è Zanetti, ringrazio Inzaghi per l’opportunità”

Le impressioni del giocatore nel post-gara

Il calciatore dell'Inter, Mattia Zanotti, ha parlato del suo esordio in Serie A ai microfoni di Inter TV nei minuti successivi al fischio finale di Inter-Cagliari. Queste le sue parole: "Non ci sono parole. Ringrazio il mister e i compagni per l'opportunità, è stato bellissimo. Poi davanti a San Siro è ancora più bello. Dedico l'esordio alla mia famiglia, agli amici e alla mia ragazza. E ovviamente anche tutti i mister che nei settori giovanili mi hanno aiutato a crescere"