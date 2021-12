VIDEO – Gli highlights di Inter-Cagliari 4-0: Calhanoglu e Lautaro mattatori

Le azioni ed i goal del match di ieri sera

Dopo lo stop (abbastanza indolore), contro il Real Madrid in Champions League, l'Inter continua a marciare a ritmi insostenibili in campionato. I nerazzurri sfruttano i passi falsi di Milan, Napoli e Juventus per allungare in classifica. Ora la squadra di Inzaghi è da sola in vetta alla classifica, a +1 sul Milan e +4 sul Napoli, che si affronteranno nello scontro diretto mentre i nerazzurri andranno a Salerno contro l'ultima della classe. Decisive ieri sera la doppietta di Lautaro Martinez (che fallisce anche un altro rigore), la gran perla, l'ennesima, di Calhanoglu e la bella conclusione al volo di Sanchez. Ecco gli highlights del match: