L'Inter vola in testa alla classifica di Serie A, portando a termine una rimonta incredibile partita con Inter-Napoli solo qualche turno fa. I nerazzurri, con la roboante vittoria contro il Cagliari, scavalcano il Milan e si piazzano in vetta solitaria a +1. Come di consueto noi di Passione Inter vi offriamo i Top&Flop della gara di ieri sera, anche se, vista la grande prestazione, non vi sarà nessun bocciato nell'Inter.