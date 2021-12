La moviola di Inter-Cagliari: ottima prova di Marchetti, regolare il goal di Lautaro

Direzione di gara molto attenta

Tolti i due gialli mancanti a inizio gara per Grassi e Perisic infatti, il fischietto non sbaglia più nulla. Bravo a giudicare involontario il flipper in area tra Skriniar e Dumfries e corretta anche l'ammonizione di Lautaro. Esagerata la richiesta di secondo giallo dei rossoblu per una rovesciata che non colpisce il volto di Bellanova ma solo il petto: giusto non ammonire. Corretta la decisione anche sul rigore per Dumfries (con giallo a Cragno) e sul quarto goal di Lautaro, dove ascolta giustamente il check del VAR: posizione regolare dell'argentino e tocco con la spalla, non con il braccio pieno. Prestazione più che sufficiente, da 6,5.