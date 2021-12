Sorteggio Champions, l’avversaria dell’Inter per l’algoritmo

Urna non molto fortunata quella simulata

Oggi alle 12, a Nyon, andrà in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. L'Inter, che dopo 10 anni ha finalmente passato il girone, rischia di pescare formazioni estremamente pericolose, essendo passata come seconda nel girone. Come di consueto, noi di Passione Inter abbiamo provato, tramite un particolare algoritmo, di prevedere come potrebbe andare il sorteggio. Ovviamente si tratta di un gioco, una delle innumerevoli combinazioni possibili tra le 16 squadre rimaste in competizione, e va preso come tale. All'Inter non è andata benissimo... c'è da sperare che a Nyon poi vada meglio!