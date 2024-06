Inter, doppia cessione all’Empoli: dialoghi in corso

A meno di sorprese, l’Inter venerdì riaccoglierà molti giocatori di rientro dal prestito per i quali non verrà esercitata l’opzione di diritto di riscatto da parte dei vari club. Fra questi potrebbero rientrare il portiere e l’attaccante di proprietà nerazzurra che in questa stagione hanno giocato con la Sampdoria in Serie B, ovvero Filip Stankovic e Sebastiano Esposito.

Qualora i blucerchiati potessero permettersi l’investimento, riscatterebbero più il primo (5 milioni) che il secondo (7 milioni), ma tali somme potrebbero rivelarsi eccessive per una squadra che nella prossima stagione militerà ancora in cadetteria. E allora – secondo La Gazzetta dello Sport – sta entrando in gioco un club di Serie A con cui l’Inter ha già imbastito diversi affari negli ultimi anni: si tratta dell’Empoli.

I toscani vorrebbero prendere sia Stankovic che Esposito in prestito, ma se per il primo i nerazzurri sarebbero orientati ad accettare la formula, per il secondo ritengono sia arrivato il momento della cessione a titolo definitivo e quindi di monetizzare subito, magari con una percentuale sulla rivendita. I dialoghi sono in corso; di certo fra i due club club i rapporti sono ottimi, come testimoniano i recenti affari Asllani e Satriano.