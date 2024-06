Nuovo attaccante Inter, ecco i 3 candidati ‘fatti in casa’

L’Inter ragiona sul reparto offensivo della prossima stagione, che potrebbe subire ulteriori ritocchi dopo l’addio previsto di Alexis Sanchez e l’arrivo di Mehdi Taremi. È particolarmente importante, in questo senso, la situazione relativa a Marko Arnautovic che sembra non avere intenzione di partire nella sessione di calciomercato in arrivo.

Senza l’addio dell’austriaco, per i nerazzurri diventerebbe praticamente impossibile puntare su profili come Albert Gudmundsson, sia per motivazioni salariali che per la lista UEFA, visto che il club si troverebbe costretto a escludere un attaccante dalla prossima Champions League. Con la permanenza di Arnautovic, allora, Simone Inzaghi potrebbe essere comunque accontentato con l’arrivo di un quinto attaccante, ma probabilmente con un passato nel settore giovanile nerazzurro, in modo da essere inserito in lista come prodotto del vivaio.

Tuttosport oggi rilancia tre candidature “fatte in casa”. La prima è quella di Valentin Carboni, di ritorno dal prestito secco a Monza e valutato dal club circa 30 milioni di euro: come ha dichiarato Ausilio, non si esclude la permanenza dell’argentino classe 2005. La seconda è quella di Gaetano Oristanio, reduce da una stagione al Cagliari: il classe 2002 potrebbe essere riscattato dai sardi per 4 milioni entro venerdì, ma i nerazzurri vantano l’opzione di controriscatto per 4,5 milioni. La terza è relativa a un attaccante non più di proprietà dell’Inter, ovvero Federico Bonazzoli della Salernitana (nell’ultima stagione in prestito al Verona).