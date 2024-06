Inter, Zanetti annuncia il nuovo acquisto: “L’ho seguito a lungo”

A margine dell’evento organizzato a Salerno da Operazione Nostalgia, Javier Zanetti ha ufficializzato quelle che saranno le prossime firme dell’Inter. A partire dal Capitan Lautaro Martinez che nelle scorse settimane ha raggiunto l’intesa totale con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto.

Queste le parole dell’argentino: “No, non ho mai avuto il dubbio perché conosco bene Lautaro e so che insieme alla sua famiglia sta tanto bene a Milano, dove è amatissimo dai tifosi. Poi esistono le trattative e ci può stare che ognuno abbia le proprie pretese, ma poi in definitiva si rientra a casa e si riflette sempre sulla cosa più giusta da fare e io sono sempre stato convinto che Lautaro prendesse la strada corretta, riflettendo anche sugli sforzi che ha fatto l’Inter per potergli proporre questo contratto. Così è stato, si è arrivati a un accordo e siamo contenti tutti, l’Inter, Lautaro e i tifosi. Adesso bisogna solo guardare al futuro”.

Sul prossimo campionato che vedrà tanti cambi di panchina, Zanetti ha spiegato: “Sarà un campionato difficile ed equilibrato, ci sarà da difendere il ventesimo scudetto con la consapevolezza di essere forti e di voler fare di tutto per continuare a vincere ancora. Lavoreremo come in tutti questi anni per essere competitivi e arrivare fino in fondo”.

Infine, il vice presidente ha annunciato ufficialmente uno dei primi acquisti della prossima estate: “Ho seguito tanto Zielinski perché mi piace molto come centrocampista e credo che ci possa dare una grande mano”.