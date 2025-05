Serie A, anticipi e posticipi: DATA e orario di Inter-Lazio

Siamo arrivati agli ultimi 180 minuti della Serie A e l’Inter si sta giocando le sue speranze di vincere lo Scudetto ma per farlo servirà un passo falso del Napoli che al momento precede di un solo punto in classifica. Il prossimo fine settimana il campionato sarà protagonista del 37° turno e l’avversaria dei nerazzurri sarà la Lazio.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza (ma si resta in attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A), tutte le partite di questa penultima giornata di campionato si disputeranno domenica 18 maggio alle ore 20:45, ad eccezione di Genoa-Atalanta che verrà invece giocata sabato 17 alle 20:45.

Tutte le altre partite di questo turno si giocheranno in contemporanea per garantire che non vengano avvantaggiate alcune squadre in lotta per obiettivi in comune come Inter e Napoli per lo Scudetto oppure le molte formazioni che sono a caccia di un posto in Europa oppure in cerca di preziosi punti salvezza.