Prende quota una DATA per lo Spareggio Scudetto

Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto nelle ultime due giornate di Serie A, con la squadra di Conte che dovrà difendere il vantaggio sui nerazzurri. Tuttavia, non è detto che il verdetto finale arrivi al termine del campionato, dal momento che in caso di arrivo a pari punti è previsto uno spareggio per decidere la squadra vincitrice.

Una gara da giocare subito dopo il termine della Serie A, prima della finale di Champions League, che potrebbe creare non pochi problemi alla Lega. Infatti, l’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è quella di un anticipo della 38a giornata, in modo da giocare nel weekend successivo l’eventuale spareggio.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la data che stia prendendo quota sarebbe quella di domenica 25 maggio, escludendo, dunque, l’ipotesi di lunedì 26 paventanta inizialmente. Questo perchè, la seconda opzione offrirebbe troppo poco riposo all’Inter rispetto al PSG. I francesi, infatti, giocheranno la loro ultima gara sabato 24.