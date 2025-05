Pippo Inzaghi stregato dal gioiello dell’Inter: “Impressionante”

Se Simone Inzaghi sta facendo una grande stagione con l’Inter, anche suo fratello Pippo non è stato da meno sulla panchina del Pisa, conquistando una storica promozione in Serie A. Il tecnico ha parlato del campionato cadetto intervistato da Cronache, soffermandosi anche su uno dei maggiori talenti della Serie B.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, in prestito allo Spezia dall’Inter e autore di una stagione di altissimo livello, che ha impressionato lo stesso Inzaghi. Queste le sue parole sulle qualità dell’attaccante classe 2005 e sul suo futuro:

“Fortissimo insieme a Tramoni sono stati i giocatori che hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre. Esposito mi ha impressionato, è pronto per giocare in Serie A. Non so cosa farà l’Inter, ma è forte di testa, veloce, serio ed è pronto. Ha fatto grandissime cose. Un anno di transizione al Pisa? I giovani devono fare le scelte giuste. Lui sono sicuro che ambisca all’Inter e ci arriverà se continua così. Però i giovani hanno bisogno di giocare”.