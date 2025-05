Chi recupera per Inter-Lazio: “Inzaghi pessimista”

Inter-Lazio, penultima giornata di Serie A, sarà una gara ancora più delicata di quanto preventivato. I biancocelesti sono in piena lotta per la Champions League, ma i risultati dell’ultimo weekend hanno infiammato nuovamente le speranze Scudetto dei nerazzurri.

Ecco perché Inzaghi sembra aver accantonato il piano di gestire le forze dei suoi titolari nell’ultima gara stagionale a San Siro. Novità importanti, peraltro, arriverebbero anche dall’infermeria, con La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sugli indisponibili in casa Inter.

Per la Rosea, Inzaghi è stato “troppo pessimista” dopo la gara con il Torino, dal momento che solo Lautaro Martinez sembra certo di saltare la sfida con la Lazio. Per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, invece, avrebbero tutte buone chance di recuperare almeno dalla panchina, dando magari il loro apporto a gara in corso, in caso di necessità.