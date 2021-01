Calciomercato Inter, Leicester interessato ad Eriksen: i nerazzurri sperano

Mancano 10 giorni alla fine della sessione di mercato di gennaio e l’Inter resta ancorata alla speranza di cedere Christian Eriksen. Il danese non ha espresso il meglio di sè in questo primo anno in nerazzurro e non ha mai avuto il colpo di fulmine con Antonio Conte. Nell’ultimo periodo, però, Eriksen è stato provato come playmaker dal tecnico e sembrava non essere più sul mercato.

Ma in realtà non è così, i nerazzurri restano sempre ancorati alla speranza di cederlo, per poter provare almeno a fare qualche movimento di mercato, anche se al momento resta tutto fermo. Tranne per Alejandro Gomez, che l’Atalanta potrebbe aver deciso di cederlo a zero. Per Eriksen, come riportato da Gazzetta.it, potrebbe esserci il ritorno in Premier League. Nelle ultime ore si è fatto vivo il Leicester che sembra essere interessato al danese

