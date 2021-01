Mercato – Esposito cambia squadra, vicino il trasferimento al Pescara: le ultime

Sebastiano Esposito non sta trovando spazio nella sua esperienza alla Spal, squadra cui è stato girato in prestito in estate dopo aver fatto vedere cose particolarmente interessanti con la maglia dell’Inter. Il giovane attaccante si è infatti imposto come uno dei talenti più promettenti fra quelli al debutto fra i professionisti, ma al momento è indietro nelle rotazioni del tecnico Marino.

Per questo motivo il club di Viale della Liberazione ha intenzione di riportarlo a Milano in questa sessione di mercato, per poi girarlo nuovamente in una formazione dove avrebbe maggior minutaggio. Stando a quanto riportato da AlfredoPedulla.com, in pole position ci sarebbe il Pescara allenato da Roberto Breda.

I primi contatti ci sono stati nei giorni scorsi, con le ultime ore che hanno visto un’accelerazione su questo fronte, con il calciatore che ha dato il suo assenso all’operazione.

