L’Inter è vicina a piazzare un trasferimento in uscita nel calciomercato in corso e, nello specifico, ha trovato la collocazione per uno dei giovani di proprietà che negli ultimi tempi hanno faticato a trovare spazio nelle società in cui è stato ceduti in prestito.

Si tratta di Franco Carboni, fratello di Valentin ed esterno classe 2003. L’argentino – come si vocifera da giorni – piace al River Plate, ma adesso i Millonarios sono davvero a un passo dalla definizione dell’affare. Secondo quanto riferisce il giornalista argentino Cesar Luis Merlo sul suo profilo X, la formula sarà quella di un prestito con diritto di riscatto che avrà una durata di 18 mesi, dunque fino al 31 dicembre 2025.

Dopo aver lasciato l’Inter nel 2022, Franco Carboni ha vissuto tre diverse esperienze italiane in prestito: Cagliari, Monza e Ternana. Tuttavia, non è mai riuscito ad imporsi e a trovare spazio. Chissà che il ritorno in patria non possa giovare alla crescita del fratello di Valentin.