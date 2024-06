Colpo in attacco, Inzaghi ha un preferito: servono due incastri

Focalizzata sull’arrivo di Josep Martinez, la dirigenza dell’Inter non rinuncia a lavorare anche su altri possibili innesti per migliorare la rosa. In particolare, l’ipotesi da non escludere è quella di un nuovo colpo in attacco, ma solo a determinate condizioni.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, servono alcuni incastri per pensare a un investimento nel reparto offensivo, dove il preferito di Inzaghi e della società rimane Albert Gudmundsson.

In particolare, oltre alla possibile cessione di Valentin Carboni, valorizzato dalla convocazione in Copa America e il cui futuro verrà discusso a fine torneo, centrale è anche l’addio di Marko Arnautovic. Ad oggi, senza una sua partenza è da escludere un altro acquisto in attacco.