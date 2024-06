Tutti pazzi per Frattesi: “La Roma ci prova, l’Inter fissa il prezzo”

L’ennesima grande prestazione di Davide Frattesi con la Nazionale, condita dal suo quinto gol in maglia azzurra in 15 presenze, è l’ennesima conferma del valore del centrocampista dell’Inter. La mezzala ex Sassuolo, nonostante in questa stagione sia stata la prima alternativa del reparto di Simone Inzaghi, è al tempo stesso ritenuto fondamentale per il presente e per il futuro.

Secondo Tuttosport, però, la Roma starebbe provando a capire i margini per un’eventuale operazione già nel calciomercato in corso, forte anche della percentuale sulla rivendita del 30% pattuita con il Sassuolo al momento della cessione nel 2017. Dopo i 6 milioni sborsati dall’Inter nell’estate 2023 per il prestito oneroso, è in arrivo un nuovo bonifico verso i neroverdi da 27 milioni, dei quali circa 9,9 andranno ai giallorossi.

Per questo motivo, la squadra di Daniele De Rossi (il quale non ha mai fatto mistero della stima verso Frattesi) sta pensando di acquistare il centrocampista, ma per ora l’Inter non ha dato segnali di apertura. Il quotidiano torinese riporta che i nerazzurri vacillerebbero soltanto in caso di offerta da 45 milioni di euro, che per la Roma sarebbero 35, considerando la percentuale sulla rivendita.