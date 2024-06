Gudmundsson, c’è il via libera: “Ha scelto la sua prossima squadra”

Il futuro di Albert Gudmundsson è uno dei temi caldi del calciomercato in corso. L’attaccante islandese del Genoa, dopo la stagione da protagonista vissuta in Liguria, sembra infatti pronto per il grande salto in una big. La destinazione sarà probabilmente in Serie A, vista la volontà comunicata esplicitamente dallo stesso giocatore anche ai microfoni.

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra italiana che Gudmundsson sogna è proprio l’Inter, tanto che il classe 1997 sarebbe anche disposto ad aspettare i tempi dei nerazzurri, consapevole del fatto che – per prenderlo – Marotta e Ausilio dovranno prima finalizzare delle operazioni in uscita, per due motivi. Il primo è economico, vista la necessità di chiudere con saldo in pareggio la sessione estiva di mercato; il secondo è numerico, perché l’attacco al momento è già sovraffollato.

Per fargli posto, l’Inter dovrebbe cedere sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. L’incasso dall’austriaco e dall’argentino, però, non sarebbe sufficiente per acquistare il cartellino di Gudmundsson senza passare da formule che prevedano un esborso economico da posticipare, come un prestito con obbligo di riscatto. Se però il Genoa non dovesse accettare queste modalità, allora per i nerazzurri diventerebbe necessario un sacrificio più corposo, come quello di Valentin Carboni, la cui valutazione è fissata sui 30 milioni di euro a salire.