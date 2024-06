Inter, ecco la firma: ora manca solo l’ufficialità

Nicolò Barella ha firmato il rinnovo con l’Inter. L’accordo è arrivato sulla base di 6,5 milioni a stagione più bonus, con scadenza fissata al 2029 rispetto a quella precedente del 2026.

Il club nerazzurro voleva rendere ufficiale il prolungamento già nella settimana appena trascorsa, ma l’annuncio è slittato a causa delle contingenze che hanno riguardato l’ex Cagliari, fra cui la nascita del quartogenito e il problema muscolare con tanto di esami che hanno tenuto in apprensione la Nazionale Italiana in vista degli Europei.

Per questo motivo, l’annuncio ufficiale – secondo La Gazzetta dello Sport – non dovrebbe essere accompagnato dal consueto video prodotto da Inter Media House, visto che Barella ha fatto in tempo solo ad apporre l’autografo sul nuovo contratto e non a dedicarsi alle iniziative previste nella sede di Viale della Liberazione.

Il suo prolungamento dovrebbe comunque essere annunciato prima degli Europei e sarà il primo, in ordine di tempo, rispetto a quello di Lautaro Martinez (dopo la Coppa America) e di Simone Inzaghi (a breve è previsto un nuovo incontro con il procuratore Tullio Tinti).