Inter, nuovo portiere con lo sconto: “Tre giovani nell’affare”

L’Inter è decisa ad acquistare un nuovo portiere durante la sessione di calciomercato e ormai da qualche giorno si è verificato un sorpasso fra i candidati che da tempo vengono presi in considerazione da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Bento è stato a lungo la prima scelta, probabilmente lo è tuttora, ma il rischio asta con i club di Premier League induce a pensare che non basterebbero neppure i 20 milioni cash (non trattabili) richiesti dall’Athletico Paranaense. In questo contesto, il preferito è diventato Josep Martinez del Genoa, club con il quale i nerazzurri continuano a dialogare in merito ad Albert Gudmundsson.

Secondo Tuttosport, da mesi l’Inter è in contatto con il suo agente e nel weekend ci sono stati nuovi contatti fra nerazzurri e rossoblù con l’intenzione di chiudere. Il portiere spagnolo classe 1998 ha fra l’altro il contratto in scadenza nel 2025 e per questo il Genoa chiede 15 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere ulteriormente con l’inserimento di giovani che interessano ai liguri, come i fratelli Esposito (Sebastiano e Francesco Pio) e l’esterno destro Mattia Zanotti.

Il club ligure, fra l’altro, ha già individuato il sostituto: si tratta di Leo Roman dell’Oviedo, che ha una valutazione molto più bassa rispetto a Josep Martinez, da considerarsi in uscita e a questo punto favorito per la porta dell’Inter.