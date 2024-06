Mondiale per Club, Ancelotti SHOCK: “Le squadre non parteciperanno”

Arriva un clamoroso annuncio sul prossimo Mondiale per Club 2025, il primo organizzato dalla FIFA con la formula allargata e al quale parteciperanno – almeno così è previsto – anche le italiane Inter e Juventus.

Le parole shock sono di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che mette tutto in discussione parlando a Il Giornale: “Il Real al Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi, altri club rifiuteranno l’invito“.