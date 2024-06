L’Inter vuole un difensore: pronto il ritorno a sorpresa

Fra i profili che l’Inter cerca nel prossimo calciomercato c’è quello di un difensore e la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno, pur avendo fissato altre priorità come quella di un nuovo portiere da affiancare a Yann Sommer.

Un nome che il club nerazzurro monitora è – secondo Tuttosport – quello di Lorenzo Pirola della Salernitana. Il difensore classe 2002 ha esordito con la Prima Squadra dell’Inter durante la stagione 2019-20, prima di essere ceduto in prestito prima al Monza e poi proprio ai campani, che hanno deciso di riscattarlo per 5 milioni di euro la scorsa estate.

Pirola tornerebbe utile anche per una questione di liste UEFA in quanto prodotto del settore giovanile nerazzurro, dove ha militato dal 2015 al 2020. Attualmente, fra i giocatori di Simone Inzaghi, gli slot sono occupati dai soli Federico Dimarco e Raffaele Di Gennaro. Con la Salernitana, il difensore ha totalizzato 56 presenze in due stagioni, andando incontro alla retrocessione in Serie B di quest’anno.