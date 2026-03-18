“Chi prende l’Inter?”, la Gazzetta svela i tre NOMI caldi

L’Inter si prepara a un’estate tutt’altro che conservativa. Secondo la Gazzetta dello Sport è infatti in arrivo una vera rivoluzione dettata da età e contratti in scadenza. Da Yann Sommer a Francesco Acerbi, passando per Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan: diversi senatori sono destinati a salutare.

Da considerare poi anche alcuni giocatori potrebbero essere già con la valigia pronta, come Davide Frattesi, da tempo in bilico e possibile partente davanti all’offerta giusta.

Ed è proprio da queste uscite – tra fine ciclo e possibili sacrifici – che nascerà il nuovo mercato nerazzurro: le cessioni serviranno a finanziare innesti mirati e a cambiare volto alla squadra.

La priorità è chiara: “serve un centrocampista grande e grosso”, e il nome in cima alla lista, si legge, è Manu Koné. Il francese rappresenta non solo il profilo ideale, ma il vero obiettivo principale per rinforzare il cuore della squadra.

Sulla fascia destra resta vivo il sogno Marco Palestra: 21 anni, talento italiano e grande prospettiva. L’operazione è complessa per via di una valutazione vicina ai 50 milioni e un’eventuale trattativa delicata con l’Atalanta.

In difesa, invece, resta il pallino Tarik Muharemovic, mancino del Sassuolo che risponde all’identikit cercato dalla dirigenza. Resta vivo anche l’interesse per Oumar Solet, vecchio obiettivo della società: “potrebbero cadere gli ostacoli che ne hanno frenato finora l’arrivo del centralone francese dell’Udinese”, conclude la Gazzetta.