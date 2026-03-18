Fiorentina-Inter: OK Calhanoglu, dubbio Lautaro e Bastoni
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Mentre i recuperi di Bastoni e soprattutto Lautaro Martinez restano incerti in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, la risposta positiva arriva da Hakan Calhanoglu che nella giornata di ieri ha completato l’intera seduta di allenamento con il gruppo, mettendosi a disposizione di Cristian Chivu per la delicata sfida del Franchi.
Il registra turco non solo sarà della partita contro la viola, ma potrebbe anche partire dal primo minuto.
Lautaro Martinez procede con in lavoro personalizzato sul campo, segnale incoraggiante ma non definitivo. L’attaccante argentino spinge per tornare a disposizione, ma verrà valutato giorno per giorno senza forzare i tempi. Bastoni, secondo quanto riporta Tuttosport, ha svolto ieri ad Appiano il riscaldamento e l’attivazione muscolare insieme al resto della squadra, per poi dedicarsi a un lavoro personalizzato. A parte anche Henrikh Mkhitaryan, che dovrebbe rientrare subito dopo la sosta.