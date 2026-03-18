L’estate nerazzurra si preannuncia ricca di movimento sul fronte del mercato. La dirigenza dell’Inter sta già pianificando le operazioni in entrata e in uscita, con l’obiettivo di svecchiare la rosa e costruirla in modo tale che risponda alle richieste di Cristian Chivu. Tutti i reparti potrebbe subire un po’ di restyling, forse ad eccezione dell’attacco, dove già durante la scorsa estate sono stati inseriti due giocatori nuovi e giovani come Pio Esposito e Bonny.

Sarà però sulla fascia destra che verosimilmente si concentrerà l’attenzione per l’obiettivo più importante: Marco Palestra. Il giovane esterno dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, continua a stuzzicare l’interesse dei nerazzurri anche perché rappresenta un profilo perfetto per età, nazionalità e margini di crescita.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il classe 2005 si presenta però complicata. La valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra importante che richiede quindi grande prudenza. Inoltre, trattare con l’Atalanta non è mai semplice, e l’Inter lo sa bene dopo la nota vicenda Lookman della scorsa estate.

Per questo motivo, la strategia potrebbe prevedere anche delle cessioni proprio sulla fascia destra. Luis Henrique ha già estimatori in Premier League, con proposte che si avvicinano ai 30 milioni. Ma anche Denzel Dumfries potrebbe lasciare Milano: l’olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni valevole nel mese di luglio e diverse squadre potrebbero tentare l’affondo.

Ad ogni modo, per la dirigenza interista l’operazione Palestra resta prioritaria e non dipende dalle altre situazioni. La partita è appena iniziata, ma la volontà è forte e chiara.