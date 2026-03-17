Il mercato delle grandi potenze internazionali ha messo nel mirino Pio Esposito, con l’Arsenal in cima alla lista dei club che vengono segnalati sulle tracce del gioiello dell’Inter. L’agente dell’attaccante classe 2005, Mario Giuffredi, fa il punto ai microfoni di Radio CRC: “Ora è innamorato dell’Inter. Sta bene all’Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni” tranquillizza il procuratore che nelle prossime settimane, dovrebbe intavolare nuovi discorsi con la dirigenza per ridiscutere il contratto e rendere ancora più saldo il legame.

Sui paragoni con Bobo Vieri, invece, Giuffredi dice: “A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Queste aspettative non servono a niente”.