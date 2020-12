CM.com – Inter, avviati i contatti per il Papu Gomez. Nessuna forzatura con l’Atalanta: i dettagli

Il nome del Papu Gomez fa gola a molti in vista della sessione invernale di mercato, quando diverse società saranno alla ricerca di rinforzi facendo i conti con le difficoltà economiche causate dalla pandemia. Il talento argentino è in rotta con l’Atalanta e con il suo tecnico Gian Piero Gasperini, che non l’ha convocato per l’ultima uscita contro la Roma, chiarendo di fatto come il calciatore non rientri più nei progetti della formazione bergamasca.

Come anticipato dalla nostra redazione e confermato anche da Piero Ausilio prima della gara con lo Spezia, anche l’Inter sta monitorando la situazione. Stando a quanto riportato dal giornalista di Calciomercato.com Pasquale Guarro sul proprio Twitter, la società meneghina ha avviato i contatti con l’Atalanta e con il calciatore.

Dalle parti di Viale della Liberazione non c’è alcuna voglia di inserirsi nei rapporti già parecchio tesi fra la società e Gomez, ragion per cui si lascerà che sia il presidente Percassi a dettare i tempi dell’eventuale operazione.

