Mercato – Gosens in uscita, sorpresa Inter: nel mirino un nuovo esterno

Non si placano le voci sul possibile addio di Robin Gosens per il prossimo gennaio. Nonostante la voglia dell'esterno nerazzurro di chiudere l'attuale stagione a Milano, palesata peraltro nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi ai microfoni di Dazn , i dirigenti starebbero valutando i numerosi sondaggi provenienti dalla Bundesliga. Tra questi, come già avvenuto lo scorso agosto, il club sta ascoltando con un certo interesse la proposta del Bayer Leverkusen, da mesi sulle tracce dell'ex Atalanta .

Tra le varie alternative sondate dall'Inter, chi ha più possibilità di sbarcare ad Appiano Gentile è Jesus Vazquez, esterno classe 2003 in uscita dal Valencia. Lo spagnolo, però, non è il solo, perché in passato anche altri calciatori come Pedraza, Bakker e Mazzocchi sono stati accostati alla formazione di Simone Inzaghi. L'ultimo in ordine cronologico, come riportato da TMW, è Adrien Truffert, laterale mancino del Rennes. Sul classe 2001, in scadenza di contratto nel giugno 2025, pesa però una valutazione da 15 milioni di euro.