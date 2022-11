Pintus premiato per la stagione dello scudetto: “All’Inter onestà intellettuale”

Tra i principali artefici del 19esimo scudetto vinto dall'Inter, Antonio Pintus quest'oggi è stato premiato ufficialmente dalla FIGC per i risultati ottenuti proprio nell'annata 2020/21. All'ex preparatore atletico del club nerazzurro, oggi braccio destro di Carlo Ancelotti al Real Madrid, è andato il premio 'Cronometro d’oro'. Un riconoscimento consegnato all'ex interista a margine del convegno dal titolo ‘Infortuni nel calcio – return to play, return to performance’, conquistato in quanto miglior preparatore atletico nell'annata del tricolore dell'Inter.