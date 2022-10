GdS – Inzaghi mai così a rischio: una sola condizione per tenersi l’Inter

Il tecnico nerazzurro per la prima volta in bilico sulla panchina nerazzurra

Antonio Siragusano

Quella che sino a pochi giorni fa sembrava più una fantasia di alcuni tifosi, si sta trasformando quasi in realtà. Dopo la sconfitta maturata con la Roma nell'ultimo turno di campionato, Simone Inzaghi per la prima volta da quando è diventato l'allenatore dell'Inter è a rischio esonero. Una situazione che certo non l'ha aiutato ad affrontare le ultime ore in vista della preparazione al match di questa sera contro il Barcellona in Champions League, ma dalla quale dovrà uscire in fretta per risollevare le sorti della squadra.

Come spiegato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Lazio non è mai stato così a rischio esonero. Una possibilità che per la prima volta si è letta nel volto scurissimo di Zhang, presente in tribuna lo scorso sabato per assistere alla sfida contro la Roma e deluso anche per le parole che Inzaghi aveva pronunciato alla vigilia di quella stessa partita. Per salvare la panchina l'allenatore dovrà dunque mostrare di avere il gruppo dalla sua parte, ritrovando risultati e prestazioni di alto livello tra stasera e sabato quando in campionato sfiderà la bestia nera Sassuolo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La possibilità di un esonero mai come adesso diviene un'opzione credibile. La società si aspetta giustamente un cambio d'atteggiamento negli uomini di Inzaghi, ma allo stesso tempo anche i risultati richiesti per non buttare al vento una stagione ancora non del tutto compromessa. Con la speranza di ritrovare già stasera il giusto entusiasmo, l'impressione è che a prescindere dal risultato contro il Barcellona possa comunque essere determinante la gara di campionato contro il Sassuolo, ultimissima spiaggia per le speranze del tecnico nerazzurro.